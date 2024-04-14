Во время концерта в Костроме одна из поклонниц Григория Лепса подобралась к нему слишком близко и начала вести съемку на телефон. Певец жестом попросил ее отдалиться и не тыкать телефоном ему в лицо, однако девушка не отреагировала и вела себя слишком навязчиво. Тогда исполнитель просто выбил устройство из ее рук.

Инцидент произошел на концерте в КВЦ «Губернский» 13 апреля, когда певец исполнял композицию «Когда я стану водопадом». Зрители, посетившие концерт, рассказали, что телефон девушки упал, но не разбился, она подобрала его.

Мнения жителей Костромы разделились, одни считают, что исполнитель действовал слишком уж резко, другие же полностью его поддерживают. Тем более, что он показывал девушке, что близко вести съемку не нужно. Кроме того, Лепс даже перешел на другой конец сцены, но навязчивая поклонница добралась до него и там.