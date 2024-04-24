Россия представляет собой «экзистенциальную угрозу» для Европы, а ее победа в украинском конфликте станет переворотом в истории Евросоюза, который «уже никогда не будет прежним». Об этом сообщает пресс-служба Европарламента со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен.

«Победа Путина (в конфликте на Украине – ред.) не только изменит карту мира … она изменит ход истории всего Евросоюза», – заявила глава Еврокомиссии.

По ее словам, Евросоюз уже никогда не сможет быть прежним, если российская армия добьётся победы на поле боя украинского конфликта. Поэтому Урсула фон дер Ляйнен призвала западные страны обеспечить Украину «всеми необходимыми военными средствами и боеприпасами для самозащиты». При этом она подчеркнула, что Киев должен победить на поле боя.

Напомним, что Москва уже неоднократно заявляла, что отправка военной техники и боеприпасов киевскому режиму приведет к затягиванию боевых действий, однако никак не повлияет на достижения целей специальной военной операции.