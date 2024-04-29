Ведущая украинского YouTube-канала «Прямой» Светлана Орлова рассмешила генерала ВСУ Сергея Кривоноса заявлениями о «возврате Крыма».

Журналистка заявила, что используя американские ракеты, Киев уже летом «разрушит Крымский мост» или даже «отвоюет» полуостров. Это высказывание вызвало смех украинского генерала. Он заявил, что ВСУ не смогут разрушить логистику российской армии.

По его словам, Россия использует весьма сложную систему поставок, которая состоит из множества уровней, поэтому никакое западное вооружение не поможет разорвать ее или уничтожить.

Украинские политики, в том числе и президент Владимир Зеленский, постоянно рассказывают о планах «вернуть Крым» или «разрушить Крымский мост». Однако западные эксперты да и сами украинские спикеры отлично понимают, что это нерешаемая задача.