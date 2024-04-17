Шоумен Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) уехал на Кипр, чтобы там «пересидеть» очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке. Юмориста заметили в Лимасоле 16 апреля около 15 часов.

Фанаты увидели и засняли Галкина, спешащего в ресторан Pyxida. Это заведение находится неподалеку от пентхауса, который шоумен с супругой Аллой Пугачевой купили на Кипре за десять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что перед обстрелом Израиля со стороны Ирана Галкин пил виски и желал успеха израильской ПВО. Многие пользователи Сети осудили его за это, так как поддерживая Израиль, он тем самым выступает за убийства детей в секторе Газа. Кроме того, к юмористу приклеилось прозвище «злобный карлик».