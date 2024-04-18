Израильская ПВО в разы мощнее украинской, однако она может столкнуться с теми же проблемами. Если атаки дронов и ракет станут осуществляться чаще, она будет пропускать воздушные цели, не в силах перехватить все, пишет издание Financial Times.

Авторы публикации напоминают, что Израиль по разным оценкам потратил от 1 до 1,3 миллиарда долларов на отражение атаки Ирана. При этом «Железный купол» сумел перехватить только половину целей, остальные сбивали истребители США, Великобритании и Франции.

Про словам экспертов, Израиль отбивался в идеальных условиях и поэтому ему удалось отразить все дроны и крылатые ракеты. Баллистические же достигли целей.

Журналисты также напомнили ситуацию с Трипольской ТЭС на Украине. ПВО также эффективно защищала ее, однако в какой-то момент у ВСУ закончились противоракеты. Защищаться стало нечем и ВС РФ добили электростанцию. Такая же проблема может возникнуть и у Израиля.