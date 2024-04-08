Доцент Уфимского университета науки и технологий, кандидат физико-математических наук Анна Шишкина рассказала, что в солнечном затмении, которое начнется 8 апреля в 19:39 по московскому времени, нет никакой мистики.

По словам физика, люди часто придают явлениям, которые не могут объяснить, мистические свойства. Шишкина порекомендовала изучить физику и астрономию, чтобы разобраться в причинах возникновения солнечного затмения.

Кроме того, специалист подчеркнула, что все заявления астрологов о якобы влиянии затмения на людей, относящихся к тем или иным знакам зодиака являются беспочвенными.

«Астрология не имеет никакого отношения ни к науке в целом, ни к астрономии в частности», – отметила Шишкина.

Стоит отметить, что жители Российской Федерации не смогут пронаблюдать за затмением. Его смогут увидеть жители некоторых регионов Мексики, Канады, США и других близкорасположенным к ним стран. Максимальная фаза затмения наступит в 21:17 по московскому времени. В этот период Солнце будет скрыто в течение 4 минут 28 секунд.