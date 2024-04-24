Во время премьеры нового фильма «Промей», состоявшейся в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) актер и режиссер Филипп Янковский публично выразил поддержку актеру Никите Кологривому после ряда скандалов.

Актер отметил, что не собирается говорить колкости в адрес Никиты Кологривого, ведь он по-истине хороший актер. Янковский наоборот похвалил его талант и пожелал ему здоровья и успехов.

«Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист… Я ему желаю здоровья, в первую очередь. Чтобы он талант продолжал развивать. Как артист он действительно хороший», заявил Филипп Янковский.

Никита Кологривый дал ряд интервью, в которых высмеял многих своих коллег по цеху. Он высмеял актерское мастерство Данилы Козловского, раскритиковал отсутствие образования у Саши Бортич. Также Кологривый обесценил работу своего коллеги по сериалу «Слово пацана» Ивана Янковского (сына Филиппа Янковского). Кроме того, Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска, приставал к сотрудникам заведения и даже укусил официантку за ногу. По решению суда, получил 7 суток ареста за мелкое хулиганство.