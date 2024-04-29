Этим летом Джон Красински устроит своим дочерям премьеру «Воображаемых друзей»

Режиссера «Тихого места» обычно не беспокоят чьи-либо отзывы о его фильмах. Но Красински, по его словам, очень переживает о реакции двух зрителей: его 7 и 10-летних дочерей. Источник: Associated Press.

«Я никогда в жизни не беспокоился об отзывах, но с трепетом ожидаю эти два мнения», – заявил 44-летний режиссер в интервью для «Ассошиэйтед пресс». «Я искренне напуган и надеюсь, все пройдет хорошо».

«Воображаемые друзья» – история о молодой девушке (роль Кэйли Флеминг) и ее соседе (Райан Рейнольдс), способных видеть воображаемых друзей каждого, включая тех, кто остался в прошлом. Эта комедийная драма представляет собой один из главных студийных релизов этого лета, премьера которого состоится 17 мая.

На фоне засилья брендов и франшиз на большом экране это фэнтези – редкая оригинальная идея, имеющая поддержку киностудии «Парамаунт» и амбициозный масштаб. Будущий фильм снят в основном в Нью-Йорке оскароносным оператором Янушем Камински и сочетает в себе живое действие и анимацию с армией голосов знаменитостей, включая Стива Карелла, Фиби Уоллер-Бридж, Мэтта Дэймона, Джона Стюарта, Майю Рудольф и недавно скончавшегося Луи Госсетта-младшего.

Идея снять фильм о воображаемых друзьях возникла и развивалась вместе с детьми Джона Красински, которых он делит с супругой Эмили Блант (она также озвучивает одного персонажа). Поначалу эта задумка была забавной и семейной идеей.

«Мои дочери чрезвычайно изобретательны», – рассказал Красински. «Я всегда говорил Эмили: «Мне бы очень хотелось, чтобы мы могли сходить туда, куда они ходят в своих фантазиях, хотя бы ненадолго».

Киностудия «Парамаунт» согласилась и в октябре 2019-го подписала контракт на участие в создании и распространении семейного фэнтези вместе с Красински, при сотрудничестве с компанией Maximum Effort Райана Рейнольдса. Но после разразилась пандемия, и, как и многие родители маленьких детей в тот период, Красински увидел, как резко изменился мир его дочерей.

«Они начали задавать вопросы типа: «С нами все будет в порядке» и «Что происходит?». И я запаниковал. Но сказал себе: нет, мы должны что-то с этим сделать», – признался актер ситкома «Офис». «Именно тогда мне пришло в голову снять фильм о чем-то немного большем, немного более глубоком, чем просто воображаемые друзья».

Когда Красински принялся исследовать психологию воображаемых друзей, он вдруг осознал, что это не просто причудливые создания. В действительности они представляли собой механизмы преодоления трудностей, позволяющие «метаболизировать» повседневную жизнь, будь то хулиганы в школе, развод дома, проекция мечтаний и амбиций или любое количество стрессоров, проникающих в детские умы. Он пришел к пониманию, что это подобно священному месту.

«Как только я понял, что мы имеем дело с вещами высокого уровня, весьма воображаемыми, легковоспламеняющимися вещами, я подумал: это будет действительно очень интересно», – сказал Красински. «Я осознал, что мы готовим нечто особенное, и захотел отнестись к этому как можно серьезнее».

Режиссура при помощи воображения

На роль молодой девушки Би он пригласил 15-летнюю Кэйли Флеминг (сейчас ей 17), актрису, известную фанатам «Ходячих мертвецов» как Джудит Граймс. Она только что завершила 11-й сезон апокалиптического сериала и собиралась сделать перерыв, чтобы вернуться в школу, когда ей позвонили и сообщили, что Красински приглашает ее на прослушивание.

«У меня еще не было главной роли в фильме», – призналась Флеминг. «Я так нервничала. Но я не могла и мечтать о лучшем актерском составе или съемочной группе».

На съемочной площадке, где большинство персонажей предстояло добавить в ходе пост-продакшн, режиссер постарался, чтобы они не просто играли с теннисными мячами в качестве дублеров. Иногда в сценах были куклы, или картины, или даже полноценный воображаемый друг, который был персонажем Карелла – Блю. В других случаях Красински просто прыгал и делал все сам (помимо того, что занимался режиссурой и играл отца Би).

«Кэйли – уровень Мерил Стрип. Она могла бы сыграть сцену с хот-догом на палочке», – рассказал режиссер. «Я был там, я управлял теннисным мячом. Мы просто пытались создать мир, в котором каждый ощущает себя не только в безопасности и воодушевленно, но и чувствует, что его воображение берет верх».

«Моя работа как режиссера состоит в том, чтобы каждый день ощущать себя так, будто ты готовишь пьесу, а не фильм, что это кажется интимным и касается только сегодняшнего дня», – добавил он.

Многие из звездных актеров озвучивания, занятых в фильме – люди, которых Красински считает друзьями. Он не был уверен, как они отреагируют на его предложение, но сказал, что получил наиболее быстрые «да» в своей режиссерской карьере, независимо от того, были у приглашенных актеров дети или нет.

«Речь в фильме идет о маленькой девочке, но взрослые спрашивают себя, когда они отказались от своих воображаемых друзей, от воображения и мечты», – сообщил он. «Прелесть фильма в том, что он говорит вам, что все, что вам нужно сделать, это обернуться, и вы всегда сможете вернуть себе детскую мечту».

Нет времени для «Тихого места»

Участие в «Воображаемых друзьях» также означало передачу эстафеты к запланированному приквелу «Тихого места». Этот хоррор помог Красински завоевать популярность в качестве кинопроизводителя, а его продолжение стало первым и важным благом для американских кинотеатров, испытавших трудности за пандемию. Но находясь между «Воображаемыми друзьями» и сериалом «Джек Райан» чем-то третьим ему пришлось жертвовать.

Поэтому большой летний релиз «Тихое место: День первый» снял Майкл Сарноски, и этот хоррор выйдет в кинотеатрах 28 июня.

Красински отметил преимущества своего сотрудничества со студией Paramount, которой он доверяет, и которая поддерживает его видение.

«Как только «Воображаемые друзья» стали более эмоциональным и приобрели большую опору, они согласились пойти дальше. Некоторые студии заявили мне: «О, нет, нам нужна дурацкая версия фильма», – объяснил Красински. «Я думаю, поскольку в «Тихом месте» был тот же костяк, тот же эмоциональный двигатель, поэтому в «Парамаунт» просто сказали мне: «Иди и делай то, что ты видишь в своей голове».

Он только что закончил работу над своим семейным фэнтези, ​​а это значит, что его дочери очень скоро увидят «Воображаемых друзей». Красински с Эмили Блант планируют сделать «маленькую семейную премьеру».

«Мы собираемся одеться торжественно», – заявил он. «По сути, мы собираемся изобразить, что это их особенная премьера. Не говорите им, что семейная премьера будет неофициальной».