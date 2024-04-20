Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова написала в своем Телеграм-канале пост о вреде фаст-фуда. По словам специалиста, жирное, сладкое и мучное ухудшает память человека. Особенно, такое питание вредно в детском и подростковом возрасте. В таком случае процесс ухудшение памяти будет необратимым, и даже переход на правильное питание не поможет.

«Ученые считают, что проблемы с запоминанием почти невозможно устранить, если в подростковом возрасте злоупотреблять „мусорной пищей“ — жирной, сладкой и мучной», – написала эндокринолог в своем посте.

Зухра Павлова отметила, что соответствующее исследование было проведено учеными на грызунах. В ходе научного эксперимента специалисты выяснили, что сладкая и жирная пища снижают уровень ацетилхолина, отвечающего за концентрацию внимания и запоминания информации. И даже после того, как крыс перестали кормить вредным фаст-фудом, спустя время результаты тестов не стали лучше.

И хотя головной мозг человека в значительной мере отличается от грызунов, по словам доктора не стоит в молодом возрасте злоупотреблять вредной пищей. Растущий организм должен получать все необходимое для правильного развития, поэтому питание должно быть сбалансированным и правильным.