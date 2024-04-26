Испания изначально дала согласие отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Partriot под давлением Евросоюза и Североатлантического альянса. Об этом сообщило местное издание El Pais.

Именно НАТО и ЕС бросили клич, потребовав передать в Киев «Пэтриоты», имеющиеся у них в распоряжении. В Мадриде такие комплексы имеются, однако поставлять их на Украину он не собирается. Такое же решение приняли и другие страны, которые не хотят ослаблять ради Киева собственную обороноспособность.

Напомним, ранее Греция тоже заявила о нежелании передавать Украине ни американские ЗРК Patriot, ни российские С-300. Причина – та же необходимость в защите собственного воздушного пространства.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с Румынией и Польшей, которые могут передать им Patriot вместо Испании.