Навязчивые сообщения, называемые спамом, очень раздражают своим рекламным содержанием. Кроме того, они часто отправляются пользователям без их согласия и засоряют электронную почту, мессенджеры, социальные сети.

Портал ferra.ru рассказал, что спам могут также присылать по смс, в личные сообщения на форумах и чатах.

С нежелательными сообщениями электронной почты все же можно успешно бороться. Для этого нужно просто соблюдать несколько простых правил.

Весьма эффективным является использование фильтров, которые автоматически помечают определенные письма как спам и отправляют их в соответствующую папку. Кроме того, можно отписаться от всех ненужных рассылок.

Чтобы рассылки не приходили вообще, нужно внимательно проходить процесс регистрации на различных сайтах. Достаточно удалить «галочку», разрешающую отправку сообщений, и их присылать не будут.