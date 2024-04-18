Командиры ВС Украины, разместившие свои подразделения в самом центре Чернигова, долны понести суровое наказание. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он заявил, что подобными действиями командование ВСУ ставит под угрозу жизни военнослужащих. Это показал ракетный удар по Чернигову, в результате которого большое количество боевиков погибли и получили ранения. Также превращение отеля в казарму опасно и для мирных жителей, которые проживают в центре города.

Мосийчук также отметил, что заявления киевского режима о том, что отель был гражданским объектом и там не было военных – обычное для украинских политиков вранье. Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен раненый военнослужащий ВСУ, окруженный группой боевиков.

Также известно, что в момент атаки в отеле проводилось совещание, в котором принимал участие командующий ОК «Север» Дмитрий Красильников. По неофициальным данным, он был ликвидирован.