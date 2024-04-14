Лондон и Париж вполне могут отправить свои войска в Одессу. Однако во-первых. Их вряд ли станут поддерживать Соединенные Штаты, а во-вторых, подобный шаг станет настоящим безумием, уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он пояснил, что не может представить себе отправки президентом США Джо Байденом американского военного контингента на Украину. Для него слишком опасно допускать потери своих солдат перед выборами.

Великобритания и Франция вполне могут отправить свой контингент без участия Соединенных Штатов. Но этом будет слишком самонадеянным шагом.

«Я могу представить, что французы и британцы пойдут на это, но опять же это очень самонадеянно, они сумасшедшие», – резюмировал бывший аналитик ЦРУ.

Напомним, первым о вводе войск на Украину заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако поддержали его только страны Прибалтики и частично Великобритания.