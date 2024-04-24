Популярный американский актер Джонни Депп в своем недавнем интервью для журнала Metro высказал свое мнение о Голливуде. По словам звезды «Пираты Карибского моря», современные картины, снятые в Голливуде являются скучными и однообразными.

Артист отметил, что голливудские кинопродюсеры – это сборище бухгалтеров, получающих «хренову тучу денег» на съемки новых фильмов. Джонни подчеркнул, что не хочет возвращаться в крупнобюджетные американские проекты, так как ему наскучили однообразные и «бессмысленные» роли. По его словам, ему совершенно не жаль, что в Голливуде решили прекратить сотрудничество с ним после скандала с его экс-супругой Эмбер Херд.

«Настоящих людей уже тошнит от этого (голливудских фильмов – ред.)», – заявил 60-летний актер.

Напомним, что бракоразводный процесс между Деппом и Херд прошел со скандалом. В 2018 году Эмбер заявила изданию Washington Post о домашнем насилии – якобы Депп жестоко обращался с ней во время их семейной жизни. В 2019 году Депп подал на Херд иск о клевете. После скандальной статьи он лишился всех своих ролей в Голливуде. В 2022 году судом было вынесено решение, что Эмбер Херд оклеветала Деппа, обязав ее выплатить компенсацию в размере 10 миллионов долларов.