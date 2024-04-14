Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала лицом популярного бренда нижнего белья Intimissimi. 54-летняя знаменитость снялась в новой откровенной фотосессии, представив линейку бренда.

Знаменитость продемонстрировала свою отличную фигуру. Несмотря на свой, уже немолодой возраст, Джей Ло выглядит просто потрясающе. Ее внешностью восхищаются не только поклонники, но и дизайнеры, стилисты и модельеры. Поэтому, кроме карьеры певицы и актрисы, Дженнифер часто выступает в роли модели.

Артистка примерила на себя комплект нижнего белья нюдового оттенка, состоящего из бюсгальтера и трусиков. Мккияж знаменитости был выполнен в нейтральных тонах, а волосы были собраны в тугой пучок.

Поклонники Джей Ло восхитились новыми снимками певицы. Многие написали, что она не просто красивая женщина, а настоящая королева с великолепной внешностью.

Ранее папарацци удалось запечатлеть Дженнифер Лопес на выходе из ее пентхауса в Нью-Йорке. Актриса была одета в спортивные брюки и кроп-топ, обнажающий ее подтянутый живот. Поверх костюма знаменитость надела длинный темно-синий тренч.