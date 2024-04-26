Деятельность человека, связанная в первую очередь с добычей полезных ископаемых в недрах земли, оказывает разрушительное воздействие на скрытый в глубинах планеты Земля мир. Об этом в своем материале сообщает издание Science Daily со ссылкой на исследование ученых из Университета Аризоны.

Последствия человеческой деятельности хорошо видны на поверхности планеты, однако скрытый от глаз обывателя подземный мир также находится под разрушительным воздействием землян. Активная добыча полезных ископаемых оказывает негативное влияние на потоки жидкости, протекающие в подземных слоях планеты.

По мнению ученых, изменение скорости или направления подземных потоков жидкости уже привело к изменению климата на планете Земля. Например, хранение углекислого газа под землей или добыча лития, связаны с процессом закачки жидкости обратно в недра планеты. Настолько грубое вмешательство в естественные потоки подземных жидкостей могут привести к разрушительным последствиям в будущем.