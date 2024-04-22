Известная дизайнер Донна Ида, основательница одноименного бренда, рассказала, почему принцесса Уэльская Кэтрин предпочитает в неформальной обстановке надевать джинсы узкого покроя. Соответствующий материал опубликовало британское издание Daily Mail.

Как отметила модный эксперт, облегающие джинсы и брюки являются неотъемлемой частью гардероба Кейт Миддлтон. При этом, по словам стилиста, принцесса не нарушает королевский протокол, так как выбирает строгие и элегантные модели.

«У нее особенный стиль, стиль вне времени. Она обладательница красивых стройных ног. Скинни идеально сидят на ней и подчеркивают ее фигуру», – подчеркнула Донна Ида.

Кроме того, дизайнер добавила, что узкие джинсы являются очень удобными и практичными. Эта одежда полностью соответствует образу супруги наследника королевского престола, так как она все время пребывает в движении.