Правильное питание является залогом здоровья и стройной фигуры. Поэтому очень важно его придерживаться. Повседневный рацион должен быть сбалансированным. И когда человек решает садиться на диету, чтобы сбросить лишний вес, следует включать в свое меню низкокалорийные продукты, но при этом богатые витаминами и прочими полезными веществами.

Как отметила диетолог Лиза Ричардс, существует еда, способная помогать уменьшать количество жировых отложений на теле человека. Отличным вариантом, по словам специалиста, являются некоторые виды ягод.

Благодаря содержанию большого количества клетчатки и ряда уникальных соединений клубника, черника и виноград могут помочь в борьбе с лишним жиром на теле. Ведь богатая клетчаткой пища способствует снижению веса.

Например, клубника содержит в своем составе много витамина С и антиоксидантов. Она укрепляет иммунитет. В чернике есть большое количество флавоноидов и фитонутриентов. А вот виноград помогает подавить чувство голода.