Группа исследователей из Дании обнаружила то, что превращает любую группу крови в первую универсальную. Это открытие снизит риски врачебных ошибок и упростит логистику, говорится в статье Nature Microbiology.

Превратить любую группу крови в первую датским ученым помогла кишечная бактерия Akkermansia muciniphila. Она вырабатывает ферменты, которые делают из 2, 3 или 4 группы крови первую универсальную, а также очищают кровь.

Датские исследователи уверены, что их открытие снизит риск осложнений, которые возникают из-за врачебной ошибки во время операций и процедур. Пациенту не перельют кровь не той группы. Также ему не придется ждать доставки нужной группы крови. Врачи смогут за полчаса превратить его группу крови в универсальную первую.