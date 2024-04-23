Живущая на испанском курорте Тенерифе 15-летняя Селия Кинтеро убеждена, что туристы представляют опасность для местных женщин. Особенно – юного возраста.

О своих опасениях девушка рассказал репортерам Daily Star. Селия призналась, что поддерживает протесты жителей Канарских островов, которые негативно воспринимают огромное количество приезжих. Селия сообщила, что не может поехать одна на юг курорта, потому что опасается туристов. Однажды она с трудом сбежала от пьяных туристов из ФРГ, которые приставали к ней.

Девушка недовольна тем, что отдельные школьные предметы преподают только на английском. Это объясняют желанием подготовить местное население к потокам отдыхающих, ведь именно они обеспечивают Канарам выживаемость. Протестующие заверяют, что не возражают против туризма как такового, но призывают поменять подход к приему и пребыванию гостей. Местные недовольны поведением туристов, а также их отношением к морю и природе.