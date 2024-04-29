Калифорнийский доктор, страдающий от сильнейшей и затяжной депрессии, столкнул с 15-метровой скалы автомобиль. В машине были его супруга и двое малолетних детей двух и семи лет, сообщает Daily Star.

Известно, что женщина и дети получили травмы, но выжили. Женщина сообщила, что в последнее время муж страдал от сильнейшего депрессивного расстройства. У него появились навязчивые идеи о том, что дети якобы оказались в опасности из-за якобы окружающих их педофилов.

Столкновением автомобиля со скалы мужчина попытался «спасти» семью. Об этом он сообщил на допросе, а затем – и в зале суда. После задержания и ареста у врача выявили тяжелую депрессию, которая усугубилась психозом. Пока идет следствие, но высока вероятность, что обвиняемому придется принудительно лечь в психиатрическую клинику.