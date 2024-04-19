Нарастить мышечную массу и сбросить лишние килограммы можно не только в спортивном зале, но и работая в саду или огороде. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на физиотерапевта Кирана Шеридана.

По его словам, работа в огороде является отличной аэробной нагрузкой для организма. При это во время работы в саду или огороде задействуются все группы мышц: руки, ноги, ягодицы, спина и пресс. Около 300 калорий можно сжечь всего за 45 минут работы в саду.

Эксперт отмечает, что максимальный эффект для борьбы с лишним весом и укрепления мышц можно добиться, если перед работой в огороде сделать небольшую разминку. Также следует избегать длительной однообразной работы. Лучше заранее спланировать работу в саду или огороде, чтобы сделать ее разнообразной и задействовать разные группы мышц.

Переноска мешков с удобрениями и вкапывание грядок являются наиболее энергозатратными упражнениями во время работы в саду. Эксперт также напомнил, что после рабочего для, проведенного на огороде, следует обязательно сделать растяжку.