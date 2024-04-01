В ресторанах южных регионов Испании обязали доплачивать за столик, за которым гостям ресторана не приходится плавиться от палящего солнца.

Власти Андалусии приняли новый закон. Он обязывает владельцев общепита повысить цены за бронирование столиков, которые укрыты от жаркого солнца. Поесть за стоящим на солнцепеке столиком гости смогут дешевле.

В постановлении говорится, что владельцы ресторанов и кафе обязаны сделать информацию об отличии цен на столики на солнце и в тени «хорошо заметной». Это означает, что недостаточно, если официант на словах предупредит гостей, что за размещение в тени они заплатят больше.

Если проверяющие сочтут информацию о доплате за столик в тени недостаточной, хозяин заведения общепита будет оштрафован. По мнению репортеров Daily Mail, нововведение неоднозначное и может вызвать множество споров.