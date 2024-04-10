Филиппинка родила сына с редкой генетической патологией – мальчик полностью покрыт черными волосами. Хотя врачи заверяют мать, что виной тому гипертрихоз, который в народе называют «синдромом оборотня», женщина винит себя.

Филиппинский 2-летний мальчик Д. Гамоган появился на свет с редчайшей патологией. Его тело полностью покрыто черными жесткими волосами. Медики поставили диагноз – гипертрихоз, который проявляется в избыточном волосяном покрове на всех участках тела.

Медики долго объясняли матери суть проблемы и заверяли, что медицине такие случаи уже известны. Однако суеверная женщина винит в случившемся себя. Она уверена, что сын заболел из-за того, что она слишком любит блюда экзотической кухни, пишет Daily Mail. Во время беременности она неоднократно ела жареную в приправах кошку. Поэтому, считает, и родила сына-оборотня.