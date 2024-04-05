Депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что с 2024 года дачников ждут штрафы в случае возведения незаконных построек, включая строения рядом с забором соседей. Его слова передает РИА Новости.

По словам председателя, штраф за незаконное возведение сооружений составляет до 5 тысяч рублей для физических лиц. А вот должностные лица в случае нарушения данного закона могут заплатить до 1 миллиона рублей.

Согласно закону, есть правила этажности и минимального расстояния от строения до забора соседей. По правилам, минимальное расстояние от жилого дома до границ соседнего участка должно составлять 3 метра, а до построек, предназначенных для содержания скота, и высокорослых деревьев – 4 метра. Кроме того, размер строений не должен превышать 3 этажа.

«В случае нарушения суд может обязать устранить их, то есть снести постройку», – подчеркнул Чаплин.

Кроме того, по словам председателя, нельзя производить мойку автомобиля за своим участком. За это нарушение грозит штраф размером в 5 тысяч рублей.