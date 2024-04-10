Группа исследователей из Копенгагенского и Лундского университетов изучила, зачем многощетинковому червю нужны гигантские по сравнению с размером его головы глаза, сравнимые по зоркости с органами зрения осьминогов и некоторых млекопитающих. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Current Biology.

Органы зрения некоторых многощетинковых червей, относящихся к группе альциопид, способны распознавать ультрафиолетовые сигналы. При этом размер глаз данного вида червей весит в двадцать раз больше, чем остальная часть его головы. Результаты исследования ученых подтвердили тот факт, что глаза червей обладают высокой пространственной остротой и временным разрешением. Органы зрения червя альциопида могут распознавать небольшие и удаленные объекты.

Особенностью глаз червей является способность распознавать ультрафиолетовый свет. По мнению ученых, данная способность необходима червям для идентификации своих сородичей и потенциальной добычи, которая излучает биолюминесцентные сигналы.