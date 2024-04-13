Чек-лист покупок к дачному сезону. Как сэкономить на товарах для сада?

Лучшее время для покупки инвентаря для работы на садовом участке — с февраля до начала апреля. Весной в саду много хлопот: нужно подготовить почву, посадить растения, подрезать деревья и кустарники, засеять газоны и отремонтировать то, что нуждается в починке: изгородь, садовый домик, подпорки и ограждения деревьев. Конечно, весь нужный инвентарь лучше купить заранее, чтобы к началу сезона быть во всеоружии. Кстати, в начале весны часто проводятся распродажи и акции, которые позволят сэкономить на товарах для сада.

Чек-лист: что понадобится для весенних работ

Инструменты:

1. Лопата для перекапывания почвы и посадки растений.

2. Лейка и вёдра для полива.

3. Грабли, лучше две пары: одни — для уборки опавших листьев; другие — для скошенной и выполотой травы.

3. Секатор для обрезки деревьев, кустарников и цветов.

4. Перчатки садовые (20-30 пар) для защиты рук при работе на участке. Возьмите хлопчатобумажные перчатки «с пупырышками» и прорезиненные или из плотного латекса — для работ с влажной землёй.

5. Триммер или коса.

6. Тяпка (мотыга), для прополки грядок и окучивания растений.

7. Ведро для переноски почвы, удобрений, песка, торфа и т.д..

8. Садовая тележка или колесная тачка.

9. Подметальная щетка или лопатка – для уборки мусора и пыли с дорожек и террас.

10. Ножовка, топор, молоток, пассатижи для мелкого ремонта.

Расходные материалы:

1. Удобрения, инсектициды и т.д. для подкормки растений и защиты от вредителей и болезней.

2. Навоз или гумус.

3. Агроткань.

4. Шнур для подвязки.

5. Рейки для подвязки рассады и подпорки кустов.

6. Гвозди, проволока, изолента для мелкого ремонта.

Это основные инструменты и принадлежности, которые могут понадобиться для работы на садовом участке весной. Конечно, список может быть дополнен в зависимости от конкретных задач и особенностей вашего сада.

Куда пойти за покупками?

Купить всё сразу можно в специализированном садовом центре или гипермаркете. Но будьте готовы к тому, что для поездки придется выделить время в выходной и взять с собой машину: увезти все инструменты и расходные материалы в руках вряд ли получится.

Если вы предприимчивы, но ограничены в средствах, поищите нужные вещи на Авито, в группах «Отдам бесплатно» или на барахолках: купить базовые инструменты с рук можно недорого.

Ну а для современных и прогрессивных есть решение: онлайн-шопинг. Он займёт гораздо меньше времени, чем поездка в садовый центр, и все покупки привезут в удобный пункт выдачи.

Кстати, на онлайн-шопинге можно отлично сэкономить, если использовать акции продавцов и промокоды.

Приложение «Шерри»: покупайте онлайн и экономьте!

«Шерри» изменит ваше представление о скидках. Здесь вы найдете уникальные промокоды для покупок, как в небольших онлайн-магазинах (например, «Порядок.ру») до гигантов онлайн-торговли, таких как Мегамаркет, Сбермаркет и KazanExpress.

Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно скачать приложение, перейти в раздел «промокоды» и выбрать нужный магазин или бренд. «Шерри» сотрудничает с множеством компаний, предлагающих эксклюзивные скидки и акции для пользователей приложения.

Просто нажмите на кнопку «Получить промокод», и на экране появится уникальный код и ссылка на сайт продавца. Один клик, и вы готовы к выгодным покупкам.

Вот несколько актуальных предложений для садоводов, доступные в «Шерри» прямо сейчас:

• Мегамаркет. Скидка 700 ₽ на категорию «Товары для дачи и сезонные товары»;

• Порядок.ру. Скидка 10% на неакционные товары и 3% на акционные товары при заказе от 1500 ₽ для нового пользователя.

• Делимобиль. 600 бонусных баллов на первую поездку.

Всем, кто планирует закупиться дачным инвентарем, рекомендуем подружиться с приложением «Шерри»! И с маркетплейсами. Кстати, самые выгодные промокоды в приложении, как правило, на первый заказ.

Экономьте с «Шерри» деньги и время. Будьте во всеоружии к дачному сезону!

Реклама. ООО “Перфлюенс”. ИНН 7725380313. ERID: 2SDnjcBji1o