Некогда невероятно популярный солист группы «На-На» Владимир Асимов сейчас живет в Испании и занимается бизнесом, рассказал портал «Царьград». Отмечается также, что певец получил испанское гражданство.

Асимов еще на пике популярности группы скрывал свои отношения с Татьяной Томилиной, однако позже роман стал достоянием общественности, а солист женился на своей возлюбленной. Они переехали в Аликанте, где артист первое время работал в сфере звукозаписи, но потом вообще перестал заниматься музыкой и ушел в бизнес.

«У них с Таней прекрасный дом на побережье Коста-Брава», – рассказал продюсер Бари Алибасов.

Владимир Асимов считал, что после ухода из группы будет поддерживать отношения с «нанайцами», однако сейчас у каждого своя жизнь и единственным общением являются поздравления с праздниками по телефону. При этом никакой ностальгии за теми временами нет и в помине.