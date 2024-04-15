Помощница по хозяйству Аллы Пугачевой, которую в узких кругах знают, как Люсю, рассказала о нескольких памятных моментах, когда она жила в доме звезды. Людмила Ивановна Дороднова рассказала, что познакомилась с Примадонной еще в 1979 году.

Будучи еще юной девушкой, Людмила Ивановна работала у Тамары Миансаровой, когда ей было поручено отвезти платье от художницы Елены Пелевиной Алле Борисовне. По ее словам, она взяла в качестве подарка для Пугачевой бутылку коньяка, чем невероятно удивила Примадонну.

«Как же с пустыми руками-то к такому известному человеку ехать, тем более в первый раз!», – рассказала Дороднова.

Примерно с тех пор она начала работать на Аллу Борисовну, а тот коньяк певица долго еще хранила в качестве сувенира. Кроме того, Люся рассказала, что во время работы с Аллой Пугачевой поняла, насколько она является «уникальным, ни на кого не похожим человеком».

Дороднова отметила, что фундаментом их долгого сотрудничества является человеческая сторона отношений. Будучи помощницей знаменитой певицы, женщина не ощущала себя прислугой, а чувствовала членом семьи.