Снайперы ВС России выследили и ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции командира подразделения контрснайперов ВС Украины в позывным «Блискавка» (молния – перевод с украинского, ред.). Об этом в беседе с журналистом информационного агентства ТАСС заявил рассказал российский снайпер.

По словам российского бойца, главным успехом своей военной карьеры он считает ликвидацию руководителя украинского подразделения по борьбе со снайперами с позывным «Блискавка». При этом российский снайпер подчеркнул, что ликвидировать украинского командира контрснайперов удалось благодаря слаженной работе всей снайперской группы его подразделения.

«Все-таки заслуга группы, каждого из нас, потому что мы – это один рабочий организм», – заявил российский снайпер.

Доказательством ликвидации украинского руководителя подразделения контрснайперов стала публикация кадров с именно винтовкой ликвидированного бойца ВСУ. На ложе снайперской винтовки можно увидеть нацарапанный позывной «Блискавка».