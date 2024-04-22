ВС РФ пытаются покинуть населенный пункт Очеретино, причем двигаются по дороге, находящейся под огневым контролем российской артиллерии. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский пояснил, что противник пытается свести к минимуму потери, разбившись на небольшие группы.

«Оставшиеся силы пытаются выходить из населенного пункта. Путей тоже осталось немного. Одна более-менее вменяемая дорога, и та вся простреливается», — цитирует Кимаковского ТАСС.

Напомним, ранее в Очеретино была разгромлена одна из самых крупных группировок ВС РФ, в которую входили и боевики так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК – запрещенная в России террористическая организация. Также ВС РФ ликвидировали наемников из стран НАТО и бригаду ВСУ.