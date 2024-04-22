Конгресс в США одобрил выделение Киеву нового пакета военной и финансовой помощи, а на Украине решили ужесточить методы мобилизации в ряды ВСУ, чтобы восполнить потери в живой силе на фронте. Однако западная пресса все чаще пишет о неминуемом крахе Киева. О нюансах западной поддержки и реальных настроениях в рядах украинских военнослужащих идет речь в материале РИА Новости.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, западные государства могут обеспечить Украину оружием и военной техникой, но живую силу Киев должен подготовить самостоятельно. Именно по этой причине украинский парламент принял в преддверии выделения нового пакета военной помощи от США новый закон об ужесточении мобилизации, где прописываются более жесткие наказания для уклонистов.

«Мне сейчас скажи: “Пошли на Киев” – я пойду. Я уже два года на фронте и немного утомился. У меня уже вот тут вот все сидит», – заявил в беседе с корреспондентом одесского издания «Думская» украинский военнослужащий.

Боец ВСУ признался, что отправился на фронт добровольцем еще в 2022 году. Однако в течение двух лет непрекращающихся боевых действий осознал простую истину: входной билет на поле боя – бесплатный, а выхода живым из данной ситуации попросту нет.