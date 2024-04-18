Россия не собирается проводить вторую волну частичной мобилизации населения. Кремль намерен обойтись военнослужащими-контрактниками, пишет агентство Bloomberg.

Авторы публикации считают, что при таком подходе к пополнению рядов Вооруженных Сил Россия вряд ли может претендовать на освобождение Киева, Одессы, Запорожья и Харькова. Однако в ее силах установить контроль над всем Донбассом и удержать уже освобожденные территории.

Также журналисты отмечают, что РФ привлекает граждан к участию в специальной военной операции крупными финансовыми выплатами. Они состоят из 195 тысяч фиксированных средств и около 470 тыс. рублей. Кроме того, отдельные регионы дополнительно выплачивают деньги контрактникам.

Все это даст возможность к концу года увеличить численность ВС РФ в зоне СВО на триста тысяч военнослужащих, не прибегая к мобилизационным мероприятиям.