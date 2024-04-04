Блогер Дмитрий Гоблин Пучков поставил высокие оценки российской видеоигре «Смута», выпущенной 4 апреля студией Cyberia Nova. Работа над видеоигрой велась с 2022 года при содействии Института развития интернета.

Имеющий 25-летний опыт в сфере гейминга Пучков заявил, что ему в игре понравилось всё. Он сказал, что в ней «всё отлично организовано и правильно сделано». «Отличная игра», сказал Гоблин, подчеркнув, что имеет огромный опыт в создании и обзорах видеоигр.

Известно, что действие видеоигры разворачиваются в Смутное время. Геймеры перемещаются в 1612 год и в образе Милославского, вступившего в войско ополченцев во главе с Мининым и Пожарским, отправляются в оккупированную Москву. «Смута» выложена на VK Play. Отдать за игру придется чуть больше двух тысяч рублей.