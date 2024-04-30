Группа ученых из Гарвардского Университета провела исследование, в ходе которого была выявлена связь между частой эякуляцией и снижением риска развития онкологии простаты у мужчин. Об этом в своем материале со ссылкой на старшего преподавателя биохимии из Университета в Шеффилде Дэниела Келли сообщает издание The Conversation.

По словам биохимика, исследование его коллег из Гарвардского Университета подтверждают пользу для мужского здоровья от частой эякуляции. Согласно результатам исследования, мужчины, испытывающие не менее 21-го оргазма в течение месяца, подвержены риску заболеть раком простаты в три раза меньше по сравнению с теми, кто эякулирует от 4 до 7 раз в течение месяца.

Примечательно, что способ эякуляции не влияет на положительный эффект для мужского здоровья. Таким образом, частая мастурбация или регулярные занятия сексом одинакового помогают в профилактике онкологии. Ученым пока не удалось точно выяснить, как частая эякуляция помогает в борьбе с развитием рака. Однако некоторые биохимики утверждают, что таким образом из простаты выводятся, накапливаемые там, токсические вещества.