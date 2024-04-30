Благодаря уникальным географическим преимуществам, а также применению передовых сельскохозяйственных технологий США и Австралии до недавнего времени доминировали на мировом рынке зерна, устанавливая удобные для себя цены на продовольствие. Однако российскому президенту Владимиру Путину удалось наказать их за спекуляции с ценами на зерновом рынке. Об этом в своем материале сообщает китайское издание Baijiahao.

Автор статьи отмечает, что в течение длительного периода времени после распада Советского Союза США и Австралия держали под полным контролем мировой рынок зерна. При этом они оказывали влияние на формирование удобных для себя цен при помощи различных провокаций и ухищрений. Однако решение президента России Владимира Путина активно развивать сельское хозяйство сыграло с США и Австралией злую шутку.

Благодаря сбору больших объемов урожая зерновых Российская Федерация может экспортировать значительные объемы продовольствия в другие страны мира, превратившись в влиятельного игрока на мировом рынке зерна. Примечательно, что российское зерно предлагается по более привлекательным ценам, чем американское или австралийское. Поэтому Китай в последнее время начал отказываться от заключенных ранее контрактов на поставку зерна из Австралии и США в пользу российского продовольствия.