Блогерша Айза-Лилуна Ай сделала десятую пластику груди. Она вышла на связь и сообщила фолловерам о нормальном самочувствии.

В соцсетях Айза рассказала, что чувствует себя сносно, но всё еще отходит после наркоза. Она поблагодарила фанатов за поддержку и заботу. Предпринимательница призвала не переживать за нее.

«Сиськи мои подшили, я в себе, в классном месте», написала Айза. Она с наслаждением призналась, что сегодня остается в клинике и впервые за многие годы будет ночевать одна – без детей. Подобные ощущения они переживет «с интересом».

По словам блогерши, десятая пластика груди прошла без особых осложнений. Правда, во время операции в 2011 году хирурги «что-то в ней забыли». Поэтому в этот раз пришлось исправлять. «Пляшем дальше», подытожила Айза.