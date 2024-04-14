Скандинавская авиакомпания SAS пригласила участников программы лояльности «EuroBonus» в необычное экскурсионное путешествие. Оно было полностью бесплатным, однако отмечалась одна особенность – никто из пассажиров не знал конечный пункт назначения. В билете он указывался как XXX.

Несмотря на этот нюанс, желающих все же оказалось очень много. Тем, кто сумел пройти отбор, сообщили дату и время вылета. И только спустя несколько часов полета стало известно, что пунктом назначения станут Афины.

Для туристов устроили коктейльную вечеринку в специально для них забронированном отеле. Кроме того, в программе путешествия были посещение термальных ванн озера Вульягмени и Акрополя.

Пассажиры, самому старшему среди которых исполнился 81 год, а самому младшему – 19 лет, остались полностью довольны путешествием. Они отмечают, что спонтанность добавила в него элемент приключения.