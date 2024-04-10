Астрономы нашли экзопланету, условия на которой напоминают ад. Ее поверхность покрыта бескрайними океанами раскаленный лавы, а с небо сыплется каменный дождь.

Планета K2-141b выглядит точно так, как человечество представляет ад. На ее поверхности кипит огненная лава, а с небо обрушивается камнепад. Глубина горящих водоемов доходит до сотни километров.

На солнечной стороне планеты температура повышается до трех тысяч градусов Цельсия. На теневой – понижается до двухсот градусов. Адское пекло приводит к тому, что камни испаряются, выпадая на поверхность в виде осадков.

Такие «адские» условия на K2-141b ученые воссоздали при помощи компьютерной стимуляции. Астрономы планируют проверить гипотезу, отправив на «адскую» экзопланету космический телескоп Джеймаса Уэбба.