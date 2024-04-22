Группа астрофизиков из США и ФРГ сделали 3D-снимок черной дыры в центре Млечного пути, сообщает Nature Astronomy.

В статье говорится, что для получения уникального 3D-снимка астрофизики разработали методику «поляриметрической томографии». Она позволила увидеть движение материи вокруг черной дыры, где время и пространство максимально искажается.

Впервые попытки снять черную дыру были предприняты 7 лет назад исследовательской группой астрофизиков во главе с доцентом Калифорнийского техуниверситета К. Боумэн. Они использовали мощнейший телескоп ALMA, чтобы наблюдать за вспышками вокруг черной дыры и фиксировать изменение насыщенности свечения.

Эти наблюдения позволили предположить, что вспышки у черной дыры рождены каким-то объектом, который движется по орбите черной дыры перед тем, как бесследно в ней исчезнуть.