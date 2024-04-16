Известный актер Артур Смольянинов (внесен в перечень террористов и экстремистов и признан иноагентом в РФ) долгое время отсутствовал в медийном пространстве. За последние несколько месяцев покинувший Россию артист не появлялся ни в своих соцсетях, и не давал никаких интервью иностранным изданиям.

После отъезда из России артист решил снова «искать себя». Он поселился в Латвии и выступал для зарубежной аудитории, однако не смог удержать внимание зрителей. Несколько раз он снимался в интервью зарубежных изданий, и на этом его публичная деятельность завершилась.

Смольянинов пытался продвигать собственные концерты, но, потерпев неудачу на этом поприще, вовсе исчез из Сети. Однако недавно он вновь вышел на связь. Интернет-пользователи сразу заметили перемены во внешности актера. Многие написали, что Артур заметно постарел, у него появилась седина.

В Россию дорога артисту закрыта. После его экстремистских высказываний в отношении Родины, русского народа, российской армии на актера были заведены уголовные дела. Ему был присвоен статус экстремиста и террориста, поэтому о возвращении назад и былой славе Смольянинов может лишь мечтать.