Канадские исследователи раскрыли тайну древнего ритуала племени майя, при котором индейцы сжигали прах ранее кремированных правителей. Открытие обнародовано в статье Antiquity.

Исследовательская группа из университета Монреала во главе с доктором Кристиной Гальперин в результате изучения древнего ритуала пришла к выводу, что он проводился в моменты смены политической и династической власти. Археологи знали, что ритуал сожжения праха кремированных правителей проводился в Уканале – древней столицы королевства майя Канвицнал, расположенном на территории современной Гватемалы.

Исторические источники указывали, что в VIII-XI вв. в Канвицнале к власти пришел Папмалила. Археологи предположили, что он не был представителем народности майя. Он приказал уничтожить прах прежних царей для усиления собственного авторитета и заявления претензий на смену династии.