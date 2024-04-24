Аренда опалубки: надежное оборудование и реальная экономия денег

В строительстве практически любых объектов невозможно обойтись без бетона, который используется для возведения самых разнообразных конструкций. Следовательно, не обойтись из без опалубочных систем, которые дают возможность обустраивать фундамент, создавать прочные перекрытия, стены, колонны и прочее.

В ситуации, когда строительством занимается крупная компания, имеет смысл приобретать эти системы, затраты на которые в любом случае многократно окупятся. Однако в рамках выполнения разового заказа или на этапе развития организации более выгодной будет аренда опалубки, позволяющая экономить деньги.

«Согран»: опалубочные системы от лучших производителей

Компания «Согран» предоставляет в аренду лучшие виды опалубки для стен, колонн, перекрытий, фундаментных и других строительных конструкций. Наличие большого опыта в в этом виде деятельности позволяет обеспечивать клиентам целый ряд преимуществ:

поставки по всей Центральной, Южной и Западной частям России в минимальные сроки;

выполнение всех необходимых расчетов, предоставлении опалубочных систем, адаптированных под конкретные проекты;

грамотный подбор оборудования, позволяющий обходиться в процессе работ минимальным набором и, соответственно, меньше платить;

только качественная и надежная опалубка без дефектов и налипшего на поверхности бетона;

возможность выкупить арендованные опалубочные системы через 5 месяцев эксплуатации за половину их реальной стоимости.

Кроме того, компания предоставляет услугу шеф-монтажа, осуществляя руководство работой специалистов строительной организации с опалубочными системами.

Покупка или аренда: что выгоднее

Как уже упоминалось выше, крупным строительным компаниям выгоднее покупать опалубку под свои проекты. Также ее приобретение имеет смысл, если организация выполняет одну и ту же операцию множество раз. Во всех остальных случаях лучше рассмотреть вариант с арендой по следующим причинам:

отсутствие необходимости выделять помещение для хранения опалубочных систем;

не нужно постоянно следить за состоянием оборудования и обслуживать его. Оно предоставляется в аренду идеально чистым и без отклонений в геометрии;

реальная экономия средств, покупка опалубки, особенно для разовых работ, является весьма дорогим удовольствием;

адекватные цены на аренду, оплата за нее ежемесячно.

Помимо аренды, компания «Согран» осуществляет выкуп опалубочных систем по всей России, осуществляет ремонт крупнощитовых систем, возвращая их в идеальное состояние, реализует как новую, так и бывшее в употреблении, но качественное и надежное в использовании оборудование. Также имеется возможность арендовать складские помещения для хранения опалубки, используемой строительной компанией.