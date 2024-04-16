Анна Семенович старается быть максимально откровенной с поклонниками, поэтому она призналась, что тоже стала жертвой «модных препаратов» для снижения веса.

Певица сообщила, что пыталась похудеть при помощи «модного препарата». Но когда она рассказала о своем опыте врачу-эндокринологу, тот пришел в ужас. Он сообщил, что подобные препараты категорически запрещено принимать без консультации врача. А если речь идет о диабете, то прием таких препаратов особенно опасен.

Семенович призналась, что ей известны случаи, когда в упаковке новомодного препарата была «совсем не та начинка». Она призвала предварительно обязательно сдать анализы, проконсультировать с врачом, понять причину набора веса. Певица настоятельно рекомендовала не приобретать подобные препараты с рук и у сомнительных продавцов.