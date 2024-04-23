Алсу впервые прокомментировала домыслы, которые не дают ее фанатам спокойно спать последние месяцы. Певица откровенно рассказала о том, развелась ли она с Яном Абрамовым.

В новом выпуске авторского ютуб-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа» Алсу предложила фанатам не обращать внимание на то, что выкладывают в соцсетях. Она напомнила, что правду о своем разводе знает только она, поэтому нужно искать ответы в ее соцсетях и доверять только ее заявлениям. Алсу заверила, что для слухов о разводе нет оснований.

Знаменитость рассказала, что ее муж очень переживает за мужчин, которых выберут их дочери. Однако Алсу всегда говорит, что в таком деле главную партию играет любовь.

К сожалению, в тг-канале Алсу в основном выкладывает архивные кадры. Очень редко артистка опровергает слухи. Например, она специально спела в живую, чтобы доказать хейтерам, что делает это отлично.