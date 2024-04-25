Алсу призналась Наталье Подольской, что не рассчитала своей известности, когда просила фолловеров, друзей и коллег поддержать дочь Микеллу и проголосовать за нее в детском «Голосе».

На ютуб-шоу «Ваша Наташа» Алсу сообщила, что скандальная победа Микеллы стала трудным временем. Алсу было наплевать, что думают о ней, но она понимала, насколько сильно этот скандал отразился на дочери. Но Микелла проявила «мужской характер» и стойко перенесла испытание. Не было слез, истерик, обид, сказала певица.

Алсу переживала, что после скандала дочь забросить музыку, но Микелла, напротив, стала заниматься усерднее и теперь даже пишет собственные песни. Алсу призналась, что тему скандальной победы Микеллы на шоу в семейном кругу старались обходить стороной.