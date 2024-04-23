Новый снимок Аллы Пугачевой вызвал широкое обсуждение среди поклонников певицы. Многие подчеркнули, что Алла Борисовна стала в последнее время выглядеть стройнее. К тому же, артистка сменила прическу, надев новый парик.

В социальной сети «Вконтакте» в фанатской группе одна из поклонниц артистки опубликовала снимок. На фотографии были запечатлены Алла Пугачева, ее супруг юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом в РФ) и, соответственно, их фанатка.

Алла Пугачева была одета в темные брюки и серый пиджак. Также на ее лице были очки в черной оправе со стильной цепочкой. Фанаты отметили, что Примадонна отлично выглядит в свои года. Особенно им понравился ее новый светлый парик с мягкими локонами.

Поклонники певицы оставили под этим снимком массу комментариев: «Пугачева — всегда икона стиля! Обожаю ее образы, а этот особенно! Браво!», «Как же приятно видеть счастливую и цветущую Аллу Борисовну! Восхищаюсь ей!», «Алла Борисовна доказала, что возраст — всего лишь цифра!».