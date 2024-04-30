28 апреля стал известен победитель 12-го сезона музыкального телепроекта «Голос». По итогам голосования, первое место занял воспитанник Полины Гагариной Богдан Шувалов. В финале он спел песню Олега Газманова «Единственная», набрав 35.4% голосов. Главным призом проекта стал один миллион рублей и возможность записи собственного сингла.

Однако народная артистка РСФСР Алла Пугачева, по всей видимости, не согласна с выбором победителя шоу. Она опубликовала в соцсетях снимок участника проекта Георгия Русских, занявшего второе место.

«Браво», – написала Алла Борисовна под фото.

Таким образом, Примадонна, даже будучи за рубежом, решила выразить поддержку молодому исполнителю, которого посчитала достойным победы. В ответ на пост Пугачевой, Георгий Русских написал, что любит артистку бесконечно.

За первое место в финале боролись четыре участника. Из команды Владимира Преснякова – Георгий Русских, воспитанник команды Zivert – Алексей Сулима, участница команды Антона Беляева – Анастасия Садковская и Богдан Шувалов из команды Гагариной.