Конкурсант музыкального шоу «Новая Фабрика звезд», выходящего на телеканале ТНТ, Александр Круг покинул проект. Сын легендарного шансонье Михаила Круга являлся фаворитом и зрителей, и судей. Однако после девятого отчетного концерта, ему пришлось покинуть шоу.

Придя на проект Александр круг сразу заявил, что не желает исполнять композиции в стиле шансон. По его словам, он готов к экспериментам. Во время девятого отчетного концерта Александр Круг исполнил композицию Сергея Жукова «Где-то в Питере».

«Спасибо всем, кто прошел весь этот путь со мной. Было приятно, интересно и ярко, до встречи», – заявил Александр Круг перед своим уходом.

Во время финального голосования один из членов жюри, Сергей Шнуров заявил, что сын Михаила Круга не пел с душой, в отличие от других участников проекта, и назвал его «конъюктурщиком».

Ранее проект покинули участники Лео Канделаки, Эстер Горбадей, Александр Малахов, Настя Ким, Аркадий Евтушенко, Никита Уфимцев, Камилия Насретдинова, Вадим Гладков. За первое место теперь сражаются 9 участников.