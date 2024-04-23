Дочь знаменитого советского и российского режиссера Марка Захарова Александра обычно не выносит свою личную жизнь в публичную плоскость. При этом поклонники ее творчества были уверены, что свободное время артистки помогают скрасить исключительно домашние любимцы: две милые собачки.

Однако авторы издания «Экспресс газета» опубликовали материал, в котором рассказали об избраннике актрисы. Известно, что на церемонию прощания с популярным актером Александром Ширвиндтом Захарова пришла в компании таинственного незнакомца. Журналистам издания удалось выяснить личность избранника артистки.

Оказалось, что 61-летняя актриса проводит свободное время в компании предпринимателя, дайвера и автолюбителя Михаила Панченко. Мужчина не имеет никакого отношения к театру или кино. Панченко младше своей избранницы на 10 лет, а также воспитывает троих детей от бывшей супруги, детского массажиста и организатора праздников Ксении Константиновой.